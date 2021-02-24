Кабмин изменил правила перевозки детей в авто: список нововведений

"Теперь в легковых авто надо обязательно иметь специальные удерживая системы, если планируется перевозить ребенка, рост которого менее 145 см", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 февраля 2021 года в Украине ужесточили ответственность за пьяное вождение. Законопроект №2695 предусматривает увеличение штрафов и сроков заключения.

Если водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, ему будет грозить штраф в размере 17 тысяч грн (до этого штраф составлял 10,2 тысячи) с лишением водительских прав на год.

За повторное нарушение в течение года будет грозить штраф в размере 34 тысяч гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок три года с платным изъятием авто или без такового.

Или же это будут наказывать административным арестом на срок десять суток с лишением права управления транспортными средствами на три года с платным изъятием авто или без такового.