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Позбавлення прав за п'яне водіння: при новому порушенні строки будуть додаватися

Автор: РБК-Україна

З набранням чинності нового закону, який посилює покарання за п'яне водіння, вводиться новий підхід до позбавлення водійських прав. Тепер терміни не будуть замінюватися, а додаватися.

Про це на брифінгу розповів заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Термін позбавлення водійських прав буде додаватися, тобто не заміщатися новим терміном. Якщо людину позбавили прав терміном на один рік, то в разі другого порушення 1 рік замінювався 3 роками. Тепер терміни будуть плюсуватися, тобто 1+3", - зазначив Білошицький.

Зазначимо, раніше стало відомо, що тепер водіям за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння загрожують більш високі штрафи, адміністративний арешт і навіть конфіскація авто.

Нагадаємо, РБК-Україна вже розписувало всі моменти нового законодавства про посилення відповідальності за п'яне водіння.

До цього Кабінет міністр змінив правила перевезення дітей в авто. Тепер треба обов'язково мати спеціальні системи утримування, якщо планується перевозити дитину, зріст якої менше 145 см. Іншими словами, треба спеціальне дитяче автокрісло.

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