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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Не лише звільнення територій. У Зеленського назвали ще одне завдання фіналізації війни

Фото: радник керівника ОП Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна переможе у війні проти Росії. Однак війна має закінчитися не лише тим, що від російських окупантів буде звільнено всю територію України.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Україна переможе і війна має закінчитися не тільки тим, що звільнимо свої території. А в тому числі переформатуванням контурів глобальної безпеки як такої. І в тому числі повернути світу міжнародне право спілкування між державами. Це також ключове завдання правильної фіналізації війни", - заявив він.

Нагадаємо, ЗСУ сподіваються звільнити окупований Росією Крим вже у 2023 році.

Крім того, керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов спрогнозував, як Україна поверне Крим.

Додамо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist заявив, що беззаперечно вірить у перемогу України у боротьбі з російською агресією, але для цього ЗСУ потрібні ресурси.

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Ірина ПодолякВійна в УкраїніВійна Росії проти України