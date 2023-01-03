Не лише звільнення територій. У Зеленського назвали ще одне завдання фіналізації війни

"Україна переможе і війна має закінчитися не тільки тим, що звільнимо свої території. А в тому числі переформатуванням контурів глобальної безпеки як такої. І в тому числі повернути світу міжнародне право спілкування між державами. Це також ключове завдання правильної фіналізації війни", - заявив він.

Нагадаємо, ЗСУ сподіваються звільнити окупований Росією Крим вже у 2023 році.

Крім того, керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов спрогнозував, як Україна поверне Крим.

Додамо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist заявив, що беззаперечно вірить у перемогу України у боротьбі з російською агресією, але для цього ЗСУ потрібні ресурси.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.