RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не только освобождение территорий. У Зеленского назвали еще одну задачу финализации войны

Фото: советник руководителя ОП Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина победит в войне против России. Однако война должна закончиться не только тем, что от российских оккупантов будет освобождена вся территория Украины.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Украина победит и война должна закончиться не только тем, что освободим свои территории. А, в том числе, переформатированием контуров глобальной безопасности как таковой. И, в том числе, вернуть миру международное право общения между государствами. Это также ключевая задача правильной финализации войны", - заявил он.

Напомним, ВСУ надеются освободить оккупированный Россией Крым уже в 2023 году.

Кроме того, руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов спрогнозировал, как Украина вернет Крым.

Добавим, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что беспрекословно верит в победу Украины в борьбе с российской агрессией, но для этого ВСУ нужны ресурсы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирина ПодолякВойна в УкраинеВойна России против Украины