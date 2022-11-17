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Лише за жовтень Лукашенко передав Росії понад 200 одиниць військової техніки

Фото: військову техніку армії Білорусі Лукашенко передав військовим силам РФ (armcontrol.ru)
Автор: Тетяна Зарембо

Лише за жовтень режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка передав до Росії понад 200 одиниць військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Беларускі Гаюн.

З'ясувалося, що за місяць із Білорусі до РФ було відправлено 8 ешелонів із розконсервованою військовою технікою. Загальна кількість переданої техніки за місяць становила 211 одиниць, серед яких були 98 танків Т-72А, 40 БМП-2, 20 БМП-2 без веж, 53 вантажівки "Урал".

Техніку для передачі російській армії брали з двох баз резерву:

  • 969-ї бази резерву танків у міському селищі Уріччя (Любанський район, Мінська область);
  • 288-ї бази резерву автомобільної техніки у м. Старі Дороги (Мінська область).

Техніку відправляли на кілька залізничних станцій у Ростовській та Бєлгородській областях Російської Федерації:

  • Успенська;
  • Кам'янська;
  • Бірюч;
  • Міллерово.

Днями Російська Федерація вивезла з Білорусі ще 20 ракет для зенітних ракетних комплексів, щоб використати у війні проти України. "Білоруські Гаюн" зазначає, що ракети вивозять для подальшого постачання угруповань РФ на Луганському та Донецькому напрямках.

Нагадаємо, 11 листопада в Білорусі приземлилися чотири військово-транспортні літаки РФ.

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Білорусь