Лише за жовтень Лукашенко передав Росії понад 200 одиниць військової техніки

З'ясувалося, що за місяць із Білорусі до РФ було відправлено 8 ешелонів із розконсервованою військовою технікою. Загальна кількість переданої техніки за місяць становила 211 одиниць, серед яких були 98 танків Т-72А, 40 БМП-2, 20 БМП-2 без веж, 53 вантажівки "Урал".

Техніку для передачі російській армії брали з двох баз резерву:

969-ї бази резерву танків у міському селищі Уріччя (Любанський район, Мінська область);

288-ї бази резерву автомобільної техніки у м. Старі Дороги (Мінська область).

Техніку відправляли на кілька залізничних станцій у Ростовській та Бєлгородській областях Російської Федерації: