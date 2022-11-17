Лише за жовтень Лукашенко передав Росії понад 200 одиниць військової техніки

Лише за жовтень режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка передав до Росії понад 200 одиниць військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Беларускі Гаюн.
З'ясувалося, що за місяць із Білорусі до РФ було відправлено 8 ешелонів із розконсервованою військовою технікою. Загальна кількість переданої техніки за місяць становила 211 одиниць, серед яких були 98 танків Т-72А, 40 БМП-2, 20 БМП-2 без веж, 53 вантажівки "Урал".
Техніку для передачі російській армії брали з двох баз резерву:
Техніку відправляли на кілька залізничних станцій у Ростовській та Бєлгородській областях Російської Федерації:
Днями Російська Федерація вивезла з Білорусі ще 20 ракет для зенітних ракетних комплексів, щоб використати у війні проти України. "Білоруські Гаюн" зазначає, що ракети вивозять для подальшого постачання угруповань РФ на Луганському та Донецькому напрямках.
Нагадаємо, 11 листопада в Білорусі приземлилися чотири військово-транспортні літаки РФ.
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