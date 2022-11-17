Только за октябрь Лукашенко передал России более 200 единиц военной техники

Только за октябрь режим белорусского диктатора Александра Лукашенко передал России более 200 единиц военной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Беларускі Гаюн".
Выяснилось, что за месяц из Беларуси в РФ было отправлено 8 эшелонов с расконсервированной военной техникой. Общее количество передаваемой техники в месяц составило 211 единиц, среди которых - 98 танков Т-72А, 40 БМП-2, 20 БМП-2 без башен, 53 грузовика "Урал".
Технику для передачи российской армии брали из двух баз резерва:
Технику отправляли на несколько железнодорожных станций в Ростовской и Белгородской областях Российской Федерации:
На днях Российская Федерация вывезла из Беларуси еще 20 ракет для зенитных ракетных комплексов для использования в войне против Украины. "Беларускі Гаюны" отмечает, что ракеты вывозят для дальнейшей поставки группировкам РФ на Луганском и Донецком направлениях.
Напомним, 11 ноября в Беларуси приземлились четыре военно-транспортных самолета РФ.
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