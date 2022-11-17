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Только за октябрь Лукашенко передал России более 200 единиц военной техники

Фото: военная техника армии Беларуси Лукашенко передал военным силам РФ (armcontrol.ru)
Автор: Татьяна Зарембо

Только за октябрь режим белорусского диктатора Александра Лукашенко передал России более 200 единиц военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

Выяснилось, что за месяц из Беларуси в РФ было отправлено 8 эшелонов с расконсервированной военной техникой. Общее количество передаваемой техники в месяц составило 211 единиц, среди которых - 98 танков Т-72А, 40 БМП-2, 20 БМП-2 без башен, 53 грузовика "Урал".

Технику для передачи российской армии брали из двух баз резерва:

  • 969-й базы резерва танков в городском поселке Уречье (Любанский район, Минская область);
  • 288-й базы резерва автомобильной техники в г. Старые Дороги (Минская область).

Технику отправляли на несколько железнодорожных станций в Ростовской и Белгородской областях Российской Федерации:

  • Успенская;
  • Каменская;
  • Бирюч;
  • Миллерово.

На днях Российская Федерация вывезла из Беларуси еще 20 ракет для зенитных ракетных комплексов для использования в войне против Украины. "Беларускі Гаюны" отмечает, что ракеты вывозят для дальнейшей поставки группировкам РФ на Луганском и Донецком направлениях.

Напомним, 11 ноября в Беларуси приземлились четыре военно-транспортных самолета РФ.

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