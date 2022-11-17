Только за октябрь Лукашенко передал России более 200 единиц военной техники

Выяснилось, что за месяц из Беларуси в РФ было отправлено 8 эшелонов с расконсервированной военной техникой. Общее количество передаваемой техники в месяц составило 211 единиц, среди которых - 98 танков Т-72А, 40 БМП-2, 20 БМП-2 без башен, 53 грузовика "Урал".

Технику для передачи российской армии брали из двух баз резерва:

969-й базы резерва танков в городском поселке Уречье (Любанский район, Минская область);

288-й базы резерва автомобильной техники в г. Старые Дороги (Минская область).

Технику отправляли на несколько железнодорожных станций в Ростовской и Белгородской областях Российской Федерации: