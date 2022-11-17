Лише за жовтень Лукашенко передав Росії понад 200 одиниць військової техніки
Лише за жовтень режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка передав до Росії понад 200 одиниць військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Беларускі Гаюн.
З'ясувалося, що за місяць із Білорусі до РФ було відправлено 8 ешелонів із розконсервованою військовою технікою. Загальна кількість переданої техніки за місяць становила 211 одиниць, серед яких були 98 танків Т-72А, 40 БМП-2, 20 БМП-2 без веж, 53 вантажівки "Урал".
Техніку для передачі російській армії брали з двох баз резерву:
- 969-ї бази резерву танків у міському селищі Уріччя (Любанський район, Мінська область);
- 288-ї бази резерву автомобільної техніки у м. Старі Дороги (Мінська область).
Техніку відправляли на кілька залізничних станцій у Ростовській та Бєлгородській областях Російської Федерації:
- Успенська;
- Кам'янська;
- Бірюч;
- Міллерово.
Днями Російська Федерація вивезла з Білорусі ще 20 ракет для зенітних ракетних комплексів, щоб використати у війні проти України. "Білоруські Гаюн" зазначає, що ракети вивозять для подальшого постачання угруповань РФ на Луганському та Донецькому напрямках.
Нагадаємо, 11 листопада в Білорусі приземлилися чотири військово-транспортні літаки РФ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.