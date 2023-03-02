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Не лише заради обходу санкцій. Експерти ISW проаналізували візит Лукашенка до Китаю

Фото: експерти ISW проаналізували візит Лукашенка до Китаю (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко та лідер Китаю Сі Цзіньпін 1 березня підписали пакет із 16 документів, які можуть сприяти обходу санкцій проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Підписані документи включають стратегію спільного білорусько-китайського промислового розвитку, документ про білорусько-китайське науково-технічне співробітництво на 2023-2024 роки та меморандум про взаєморозуміння щодо спільних проектів з використанням державних кредитів Китаю.

Лукашенко, ймовірно, також має намір цими угодами підтримати свої давні зусилля щодо розвитку китайського економічного впливу в Білорусі, щоб застрахуватися від російського інтеграційного тиску.

На думку експертів ISW, ці заходи у кращому разі відстрочать кампанію Росії із забезпечення повного економічного контролю над Білоруссю. Низка документів також стосується китайсько-білоруської торговельно-економічної співпраці. Лукашенко раніше вже висловлював підтримку розширенню економічної присутності Китаю у Білорусі.

Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко прибув до Китаю у вівторок, 28 лютого, на зустріч із Сі Цзіньпіном.

Також повідомлялося, що плани Китаю ухвалити візит Олександра Лушенко є ще одним підтвердженням того, як Пекін намагається посилити свою взаємодію з РФ.

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Олександр ЛукашенкоСи ЦзиньпиньКитайБілорусь