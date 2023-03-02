Не только ради обхода санкций. Эксперты ISW проанализировали визит Лукашенко в Китай

Белорусский диктатор Александр Лукашенко и лидер Китая Си Цзиньпин 1 марта подписали пакет из 16 документов, которые могут способствовать обходу санкций против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Подписанные документы включают стратегию совместного белорусско-китайского промышленного развития, документ о белорусско-китайском научно-техническом сотрудничестве на 2023-2024 годы и меморандум о взаимопонимании по совместным проектам с использованием государственных кредитов Китая.

Лукашенко, вероятно, также намеревается этими соглашениями поддержать свои давние усилия по развитию китайского экономического влияния в Беларуси, чтобы застраховаться от российского интеграционного давления.

По мнению экспертов ISW, эти меры в лучшем случае отсрочат кампанию России по обеспечению полного экономического контроля над Беларусью. Ряд документов также касается китайско-белорусского торгово-экономического сотрудничества. Лукашенко ранее уже выражал поддержку расширению экономического присутствия Китая в Беларуси.