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Не только ради обхода санкций. Эксперты ISW проанализировали визит Лукашенко в Китай

Фото: эксперты ISW проанализировали визит Лукашенко в Китай (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Белорусский диктатор Александр Лукашенко и лидер Китая Си Цзиньпин 1 марта подписали пакет из 16 документов, которые могут способствовать обходу санкций против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Подписанные документы включают стратегию совместного белорусско-китайского промышленного развития, документ о белорусско-китайском научно-техническом сотрудничестве на 2023-2024 годы и меморандум о взаимопонимании по совместным проектам с использованием государственных кредитов Китая.

Лукашенко, вероятно, также намеревается этими соглашениями поддержать свои давние усилия по развитию китайского экономического влияния в Беларуси, чтобы застраховаться от российского интеграционного давления.

По мнению экспертов ISW, эти меры в лучшем случае отсрочат кампанию России по обеспечению полного экономического контроля над Беларусью. Ряд документов также касается китайско-белорусского торгово-экономического сотрудничества. Лукашенко ранее уже выражал поддержку расширению экономического присутствия Китая в Беларуси.

Напомним, белорусский диктатор Александр Лукашенко прибыл в Китай во вторник, 28 февраля, на встречу с Си Цзиньпином.

Также сообщалось, что планы Китая принять визит Александра Лушенка являются еще одним подтверждением того, как Пекин пытается усилить свое взаимодействие с РФ.

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Александр ЛукашенкоСи ЦзиньпиньКитайБеларусь