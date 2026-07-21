Не лише закордон: як зброярі захищають виробництво від атак РФ

Через загрозу російських обстрілів українські виробники зброї змушені постійно адаптуватися, диверсифікувати потужності по всій країні, ховати їх під землю та навіть виносити частини ліній за кордон.
Про це заявила в інтервʼю комерційна директорка defence tech компанії Trypillian Вікторія Кульчицька, повідомляє РБК-Україна.
За словами Кульчицької, постійні атаки ворога – це виклик для кожного українського виробника, тому ринку доводиться щороку пристосовуватися до нових реалій.
Щоб зменшити ризики втрати виробництва, компанії застосовують кілька підходів:
розміщують виробничі лінії в різних містах по всій країні;
будують підземні комплекси та маскують свої локації;
виводять частину процесів за межі України.
"Знижувати ризики допомагають і програми на кшталт Build with Ukraine, які дають змогу перенести частину виробництва за кордон під конкретні контракти – хоча кожна така співпраця потребує окремої договірної бази й має свої нюанси", – зауважила представниця Trypillian.
Вона додала, що універсального рішення для захисту підприємств не існує, тому всі учасники галузі комбінують доступні варіанти.
Нагадаємо, раніше у defence tech компанії Trypillian називали головною проблемою галузі відсутність довгострокового планування замовлень та нерівномірне фінансування.