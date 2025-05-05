Не лише військових. КНДР відправляє до Росії дешеву робочу силу, - WSJ

Згідно з російськими статистичними даними, у 2024 році кількість північнокорейців, які в’їхали в Росію, зросла в 12 разів порівняно з попереднім роком. Вважається, що багато з них в’їхали за студентськими візами.

Наразі більшість трудових мігрантів із КНДР працюють на Далекому Сході, але керівники російських промислових компаній сподіваються, що більше північнокорейських робітників прибуватимуть до великих міст і в інших регіонах.

Зазначається, що місцеві роботодавці цінують північнокорейських робітників, оскільки вони погоджуються на низьку зарплату, готові працювати по 12 годин на добу і не скаржаться на умови.

За даними Мінпраці Росії, до 2030 року дефіцит кадрів у країні може зрости до 2,4 мільйона - порівняно з 1,5 мільйона на сьогодні.

Варто зазначити, що Рада Безпеки ООН у 2019 році заборонила використовувати північнокорейських трудових мігрантів за кордоном.