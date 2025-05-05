Не только военных. КНДР отправляет в Россию дешевую рабочую силу, - WSJ

Согласно российским статистическим данным, в 2024 году количество северокорейцев, въехавших в Россию, выросло в 12 раз по сравнению с предыдущим годом. Считается, что многие из них въехали по студенческим визам.

Сейчас большинство трудовых мигрантов из КНДР работают на Дальнем Востоке, но руководители российских промышленных компаний надеются, что больше северокорейских рабочих будут прибывать в крупные города и в других регионах.

Отмечается, что местные работодатели ценят северокорейских рабочих, поскольку они соглашаются на низкую зарплату, готовы работать по 12 часов в сутки и не жалуются на условия.

По данным Минтруда России, к 2030 году дефицит кадров в стране может вырасти до 2,4 миллиона - по сравнению с 1,5 миллиона на сегодня.

Стоит отметить, что Совет Безопасности ООН в 2019 году запретил использовать северокорейских трудовых мигрантов за рубежом.