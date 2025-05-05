Не только военных. КНДР отправляет в Россию дешевую рабочую силу, - WSJ

Северная Корея отправила около 15 тысяч трудовых мигрантов в Россию. Там наблюдается нехватка рабочей силы из-за падения рождаемости и отправки людей на войну против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Согласно российским статистическим данным, в 2024 году количество северокорейцев, въехавших в Россию, выросло в 12 раз по сравнению с предыдущим годом. Считается, что многие из них въехали по студенческим визам.
Сейчас большинство трудовых мигрантов из КНДР работают на Дальнем Востоке, но руководители российских промышленных компаний надеются, что больше северокорейских рабочих будут прибывать в крупные города и в других регионах.
Отмечается, что местные работодатели ценят северокорейских рабочих, поскольку они соглашаются на низкую зарплату, готовы работать по 12 часов в сутки и не жалуются на условия.
По данным Минтруда России, к 2030 году дефицит кадров в стране может вырасти до 2,4 миллиона - по сравнению с 1,5 миллиона на сегодня.
Стоит отметить, что Совет Безопасности ООН в 2019 году запретил использовать северокорейских трудовых мигрантов за рубежом.
Напомним, осенью прошлого года Северная Корея отправила войска, которые впоследствии развернули в Курской области. Они участвуют в боевых действиях против Украины.
По последним данным разведки Южной Кореи, КНДР потеряла на войне против Украины уже 4700 военных.
Недавно Россия впервые публично признала, что северокорейские солдаты воюют против Украины в Курской области. Также участие в войне своих военных подтвердила и сама Северная Корея.
Кроме того, Северная Корея также поставляет России боеприпасы, баллистические ракеты, которыми оккупанты обстреливают Украину, и системы вооружения, в частности артиллерию.
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