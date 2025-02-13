Не лише для військових. Як українці можуть проїхатись романтичним експресом від УЗ

Нагадаємо, про запуск ексклюзивних романтичних експресів для військових - до Дня закоханих - "Укрзалізниця" розповіла 7 лютого. Тоді українцям пояснили, що продаж квитків здійснюватиметься виключно через застосунок "Армія+" - в рамках програми підтримки військовослужбовців "Плюси".

Повідомлялося також, що за умови, якщо не всі квитки на "Потяг до тебе" будуть придбані захисниками, залишок надійде у вільний продаж у застосунку "Укрзалізниці" (за добу до відправки кожного рейсу).

Мандрівки - як у Києві, так і у Львові - триватимуть трохи більше 2 годин. Починатись і завершуватись вони будуть на Центральному вокзалі міста.

На пасажирів цих експресів очікує романтична подорож справжнім паровозом (у новенькому вагоні, в купе на двох, під романтичну музику та з тематичною грою для двох).

В УЗ обіцяли також безкоштовний сюрприз: романтичне чаювання від Gemini, OneLove & CheeseCake Family у Києві та від "Львівських круасанів" у Львові.

Крім того, "Укрзалізниця" запланувала приємні подарунки для тих пасажирів, які вирушать у романтичну подорож саме 14 лютого.

Квитки на "Потяг до тебе" можуть мати різну вартість - залежно від дня тижня.

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