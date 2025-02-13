Не только для военных. Как украинцы могут проехаться романтическим экспрессом от УЗ

Как будут курсировать романтические экспрессы и где купить билеты

В компании сообщили, что билеты на "Поезд к тебе"-2025 в Киеве и Львове, не приобретенные защитниками Украины, доступны отныне для всех желающих.

Украинцам напомнили также о графике движения романтических экспрессов.

14 февраля 2025 года "Поезд к тебе" будет отправляться:

в Киеве - в 19:20;

во Львове - в 18:56.

15 и 16 февраля 2025 года отправление этих экспрессов запланировано:

в Киеве - на 15:15 и 19:20;

во Львове - на 16:11 и 18:56.

Найти "Поезд к тебе" в приложении "Укрзализныци" можно по запросам:

для Киева: "Киев-Пассажирский" - "Киев-Романтический";

для Львова: "Львов" - "Львов-Романтический".

"С нетерпением будем ждать всех влюбленных, чтобы провести вместе это замечательное время в романтическом путешествии под настоящим паровозом", - подытожили в "Укрзализныце".

Пост УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)