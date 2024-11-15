Італійське місто Флоренція посилило заборони для туристів. Під заборону потрапили скриньки з ключами та гучномовці екскурсоводів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Флоренція вже давно приваблює відвідувачів завдяки своїй прекрасній архітектурі та мистецтву.

Однак для скорочення надмірного туризму Флоренція вживає ряд заходів. Серед нових обмежень опиняться ящики з ключами, які використовуються власниками короткострокової оренди. Варто зазначити, що останнім часом ці ящики стали жертвами вандалізму, і розчаровані місцеві жителі закривали їх червоними X.

Обмеження будуть також накладені на "нетипові транспортні засоби", такі, як візки для гольфу, які стають все більш популярними серед екскурсоводів, щоб возити відвідувачів містом у районах, де автомобільний рух обмежено.

Указ також забороняє використовувати підсилювачі та гучномовці для екскурсоводів.

Видання наголосило, що Флоренція в Тоскані давно користується популярністю серед мандрівників. Але, як і в багатьох інших місцях в Італії та інших місцях, останніми роками тут різко зросла кількість туристів, що призвело до негативної реакції з боку жителів.

Нові заходи боротьби з надмірним туризмом місцева влада ухвалила на тлі того, як уряд Італії приймає у Флоренції зустріч міністрів з питань туризму країн G7.