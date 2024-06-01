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Без гучномовців та великих груп. Венеція ввела ряд обмежень для туристів

Венеція, Субота 01 червня 2024 22:23
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Без гучномовців та великих груп. Венеція ввела ряд обмежень для туристів Фото: Венеція ввела обмеження для туристів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Венеції набули чинності нові правила, що передбачають низку обмежень для туристів та екскурсоводів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.

За словами чиновників, обмеження були запроваджені, щоб обмежити вплив надмірного туризму на італійське місто.

Нові правила, забороняють гучномовці та обмежують розмір туристичних груп до 25 осіб.

Ми повідомляли, що на початку цього року Венеція запровадила щоденну плату за вхід у розмірі 5 євро. Відтоді кількість відвідувачів зменшилася, однак очікується, що в найближчі роки вона все ж перевищить допандемічний рівень.

Надмірний туризм вважається однією з найактуальніших проблем Венеції, населення якої становить близько 250 000 осіб, а у 2019 році місто відвідало понад 13 мільйонів туристів.

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