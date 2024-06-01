Без гучномовців та великих груп. Венеція ввела ряд обмежень для туристів

У Венеції набули чинності нові правила, що передбачають низку обмежень для туристів та екскурсоводів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News .

За словами чиновників, обмеження були запроваджені, щоб обмежити вплив надмірного туризму на італійське місто.

Ми повідомляли, що на початку цього року Венеція запровадила щоденну плату за вхід у розмірі 5 євро. Відтоді кількість відвідувачів зменшилася, однак очікується, що в найближчі роки вона все ж перевищить допандемічний рівень.

Надмірний туризм вважається однією з найактуальніших проблем Венеції, населення якої становить близько 250 000 осіб, а у 2019 році місто відвідало понад 13 мільйонів туристів.

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