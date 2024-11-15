Итальянский город Флоренция ужесточил запреты для туристов. Под запрет попали ящики с ключами и громкоговорители экскурсоводов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Флоренция уже давно привлекает посетителей благодаря своей прекрасной архитектуре и искусству.

Однако для сокращения чрезмерного туризма Флоренция принимает ряд мер. Среди новых ограничений окажутся ящики с ключами, используемыми владельцами краткосрочной аренды. Следует отметить, что в последнее время эти ящики стали жертвами вандализма, и разочаровавшиеся местные жители закрывали их красными X.

Ограничения будут также наложены на "нетипичные транспортные средства", такие, как тележки для гольфа, которые становятся все более популярны среди экскурсоводов, чтобы возить посетителей по городу в районах, где автомобильное движение ограничено.

Указ также запрещает использование усилителей и громкоговорителей для экскурсоводов.

Издание подчеркнуло, что Флоренция в Тоскане давно пользуется популярностью среди путешественников. Но, как и во многих других местах в Италии и в других местах, в последние годы здесь резко возросло количество туристов, что привело к негативной реакции со стороны жителей.

Новые меры по борьбе с чрезмерным туризмом местные власти приняли на фоне того, как правительство Италии принимает во Флоренции встречу министров по туризму стран G7.