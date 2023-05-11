Лише Україна визначає кількість наступів. У Польщі відповіли Павелу на "одну спробу" для ЗСУ

Зазначимо, що у березні президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна матиме лише одну спробу провести великий контрнаступ, адже потім буде вкрай важко зберегти значний рівень допомоги.

Анджейчак заявив, що питання про кількість наступів можна адресувати лише Україні.

"Це питання до генерала Залужного або президента Зеленського, скільки контрнаступів вони планують", - сказав він.

Начальник Генштабу ЗС Польщі також зазначив, що це питання для НАТО, ЄС та всієї західної цивілізації - чи достатньо вони надіслали допомоги, щоб українці могли не лише продовжувати воювати, але й перемагати. Адже, за його словами, мета - не боротьба, а перемога.

Він також додав, що Польща надсилає Україні велику кількість техніки, боєприпасів і бойових засобів, та хоче бути прикладом для інших країн.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україні потрібно трохи більше часу для початку наступу, оскільки військові все ще потребують обіцяної допомоги від союзників.

Окрім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що не можна думати про майбутній контрнаступ як про останній.

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