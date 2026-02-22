Не лише турнікет: 7 речей, які мають бути у "бойовій" аптечці кожного цивільного

Через щоденний російський терор - від ударів дронів до терактів - українці постійно перебувають у зоні ризику. У таких реаліях аптечка першої допомоги в рюкзаку - життєва необхідність.
РБК-Україна з посиланням на коментар інструкторки з тактичної медицини Ольги-Анни Багінської з позивним "Вольха" розповідає, які базові речі завжди повинні бути у кожного під рукою.
Головне:
Мінімальний набір засобів має бути розрахований щонайменше на одну людину та завжди знаходитися поруч, на відстані витягнутої руки, наголошує "Вольха".
До стандартної аптечки обов'язково входять:
Не економте на турнікетах - ринок зараз переповнений небезпечними китайськими підробками, наголошує інструкторка.
Як обрати турнікет і скільки їх треба:
У стресовій ситуації людина завжди "опускається" до рівня своїх практичних навичок, пояснює "Вольха". Якщо вони не відточені до автоматизму, потерпілому не вдасться якісно надати допомогу, а сам рятівник може наразити себе на небезпеку.
Єдиний спосіб правильно діяти та не піддатися паніці - це регулярно проходити спеціалізовані курси із зупинки кровотеч (Stop the bleed) та базової підтримки життя (BLS).
У столиці працює кілька організацій, які навчають цивільне населення домедичній допомозі в різних форматах: