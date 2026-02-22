Не только турникет: 7 вещей, которые должны быть в "боевой" аптечке каждого гражданского

Главное:

7 вещей, которые должны быть в аптечке

Минимальный набор средств должен быть рассчитан как минимум на одного человека и всегда находиться рядом, на расстоянии вытянутой руки, отмечает "Вольха".

В стандартную аптечку обязательно входят:

турникет;

гемостатический бинт;

израильский бандаж;

атравматические ножницы;

3-5 пар нитриловых перчаток своего размера;

маска-клапан для сердечно-легочной реанимации;

перманентный маркер.

Какие турникеты выбрать

Не экономьте на турникетах - рынок сейчас переполнен опасными китайскими подделками, отмечает инструктор.

Как выбрать турникет и сколько их надо:

Количество: носите минимум 3 турникета для себя и еще 1-2 дополнительных для тех, кто не позаботился о собственной безопасности.

носите минимум 3 турникета для себя и еще 1-2 дополнительных для тех, кто не позаботился о собственной безопасности. Что покупать: ориентируйтесь на список комитета ТССС (мировой стандарт) или выбирайте проверенные украинские SICH.

ориентируйтесь на список комитета ТССС (мировой стандарт) или выбирайте проверенные украинские SICH. Цены: отечественный турникет обойдется от 700 грн, сертифицированный иностранный - от 1400 грн.

Как не паниковать в критической ситуации

В стрессовой ситуации человек всегда "опускается" до уровня своих практических навыков, объясняет "Вольха". Если они не отточены до автоматизма, пострадавшему не удастся качественно оказать помощь, а сам спасатель может подвергнуть себя опасности.

Единственный способ правильно действовать и не поддаться панике - это регулярно проходить специализированные курсы по остановке кровотечений (Stop the bleed) и базовой поддержке жизни (BLS).

Где в Киеве пройти обучение

В столице работает несколько организаций, которые обучают гражданское население домедицинской помощи в разных форматах: