Не только турникет: 7 вещей, которые должны быть в "боевой" аптечке каждого гражданского

Из-за ежедневного российского террора - от ударов дронов до терактов - украинцы постоянно находятся в зоне риска. В таких реалиях аптечка первой помощи в рюкзаке - жизненная необходимость.
РБК-Украина со ссылкой на комментарий инструктора по тактической медицине Ольги-Анны Багинской с позывным "Вольха" рассказывает, какие базовые вещи всегда должны быть у каждого под рукой.
Главное:
Минимальный набор средств должен быть рассчитан как минимум на одного человека и всегда находиться рядом, на расстоянии вытянутой руки, отмечает "Вольха".
В стандартную аптечку обязательно входят:
Не экономьте на турникетах - рынок сейчас переполнен опасными китайскими подделками, отмечает инструктор.
Как выбрать турникет и сколько их надо:
В стрессовой ситуации человек всегда "опускается" до уровня своих практических навыков, объясняет "Вольха". Если они не отточены до автоматизма, пострадавшему не удастся качественно оказать помощь, а сам спасатель может подвергнуть себя опасности.
Единственный способ правильно действовать и не поддаться панике - это регулярно проходить специализированные курсы по остановке кровотечений (Stop the bleed) и базовой поддержке жизни (BLS).
В столице работает несколько организаций, которые обучают гражданское население домедицинской помощи в разных форматах: