Не лише турнікет: 7 речей, які мають бути у "бойовій" аптечці кожного цивільного

Через щоденний російський терор - від ударів дронів до терактів - українці постійно перебувають у зоні ризику. У таких реаліях аптечка першої допомоги в рюкзаку - життєва необхідність.

РБК-Україна з посиланням на коментар інструкторки з тактичної медицини Ольги-Анни Багінської з позивним "Вольха" розповідає, які базові речі завжди повинні бути у кожного під рукою.

7 обов'язкових засобів (від турнікета і бандажа до ножиць та маркера), які завжди мають бути на відстані витягнутої руки. Правило турнікетів: жодних дешевих підробок, купуйте сертифіковані ТССС або українські SICH. Носити варто 3 штуки для себе та 1-2 додаткових для інших.

7 речей, які повинні бути в аптечці

Мінімальний набір засобів має бути розрахований щонайменше на одну людину та завжди знаходитися поруч, на відстані витягнутої руки, наголошує "Вольха".

До стандартної аптечки обов'язково входять:

турнікет;

гемостатичний бинт;

ізраїльський бандаж;

атравматичні ножиці;

3-5 пар нітрилових рукавичок свого розміру;

маска-клапан для серцево-легеневої реанімації;

перманентний маркер.

Які турнікети обрати

Не економте на турнікетах - ринок зараз переповнений небезпечними китайськими підробками, наголошує інструкторка.

Як обрати турнікет і скільки їх треба:

Кількість: носіть щонайменше 3 турнікети для себе і ще 1-2 додаткових для тих, хто не подбав про власну безпеку.

носіть щонайменше 3 турнікети для себе і ще 1-2 додаткових для тих, хто не подбав про власну безпеку. Що купувати: орієнтуйтеся на список комітету ТССС (світовий стандарт) або обирайте перевірені українські SICH.

орієнтуйтеся на список комітету ТССС (світовий стандарт) або обирайте перевірені українські SICH. Ціни: вітчизняний турнікет обійдеться від 700 грн, сертифікований іноземний - від 1400 грн.

Як не панікувати у критичній ситуації

У стресовій ситуації людина завжди "опускається" до рівня своїх практичних навичок, пояснює "Вольха". Якщо вони не відточені до автоматизму, потерпілому не вдасться якісно надати допомогу, а сам рятівник може наразити себе на небезпеку.

Єдиний спосіб правильно діяти та не піддатися паніці - це регулярно проходити спеціалізовані курси із зупинки кровотеч (Stop the bleed) та базової підтримки життя (BLS).

Де у Києві пройти навчання

У столиці працює кілька організацій, які навчають цивільне населення домедичній допомозі в різних форматах: