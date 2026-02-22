ua en ru
Не лише турнікет: 7 речей, які мають бути у "бойовій" аптечці кожного цивільного

Україна, Неділя 22 лютого 2026 15:42
Не лише турнікет: 7 речей, які мають бути у "бойовій" аптечці кожного цивільного Фото: що має бути в щоденній аптечці кожного українця (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький, Василина Копитко

Через щоденний російський терор - від ударів дронів до терактів - українці постійно перебувають у зоні ризику. У таких реаліях аптечка першої допомоги в рюкзаку - життєва необхідність.

РБК-Україна з посиланням на коментар інструкторки з тактичної медицини Ольги-Анни Багінської з позивним "Вольха" розповідає, які базові речі завжди повинні бути у кожного під рукою.

Головне:

  • Склад аптечки: 7 обов'язкових засобів (від турнікета і бандажа до ножиць та маркера), які завжди мають бути на відстані витягнутої руки.
  • Правило турнікетів: жодних дешевих підробок, купуйте сертифіковані ТССС або українські SICH. Носити варто 3 штуки для себе та 1-2 додаткових для інших.
  • Навички вирішують усе: у критичній ситуації людину рятують лише доведені до автоматизму дії.
  • Де вчитися: у Києві є курси з домедичної допомоги від безкоштовних тренінгів КМДА до платних програм "Госпітальєрів".

7 речей, які повинні бути в аптечці

Мінімальний набір засобів має бути розрахований щонайменше на одну людину та завжди знаходитися поруч, на відстані витягнутої руки, наголошує "Вольха".

До стандартної аптечки обов'язково входять:

  • турнікет;
  • гемостатичний бинт;
  • ізраїльський бандаж;
  • атравматичні ножиці;
  • 3-5 пар нітрилових рукавичок свого розміру;
  • маска-клапан для серцево-легеневої реанімації;
  • перманентний маркер.

Які турнікети обрати

Не економте на турнікетах - ринок зараз переповнений небезпечними китайськими підробками, наголошує інструкторка.

Як обрати турнікет і скільки їх треба:

  • Кількість: носіть щонайменше 3 турнікети для себе і ще 1-2 додаткових для тих, хто не подбав про власну безпеку.
  • Що купувати: орієнтуйтеся на список комітету ТССС (світовий стандарт) або обирайте перевірені українські SICH.
  • Ціни: вітчизняний турнікет обійдеться від 700 грн, сертифікований іноземний - від 1400 грн.

Як не панікувати у критичній ситуації

У стресовій ситуації людина завжди "опускається" до рівня своїх практичних навичок, пояснює "Вольха". Якщо вони не відточені до автоматизму, потерпілому не вдасться якісно надати допомогу, а сам рятівник може наразити себе на небезпеку.

Єдиний спосіб правильно діяти та не піддатися паніці - це регулярно проходити спеціалізовані курси із зупинки кровотеч (Stop the bleed) та базової підтримки життя (BLS).

Де у Києві пройти навчання

У столиці працює кілька організацій, які навчають цивільне населення домедичній допомозі в різних форматах:

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

