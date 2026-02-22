Не лише турнікет: 7 речей, які мають бути у "бойовій" аптечці кожного цивільного
Через щоденний російський терор - від ударів дронів до терактів - українці постійно перебувають у зоні ризику. У таких реаліях аптечка першої допомоги в рюкзаку - життєва необхідність.
РБК-Україна з посиланням на коментар інструкторки з тактичної медицини Ольги-Анни Багінської з позивним "Вольха" розповідає, які базові речі завжди повинні бути у кожного під рукою.
Головне:
- Склад аптечки: 7 обов'язкових засобів (від турнікета і бандажа до ножиць та маркера), які завжди мають бути на відстані витягнутої руки.
- Правило турнікетів: жодних дешевих підробок, купуйте сертифіковані ТССС або українські SICH. Носити варто 3 штуки для себе та 1-2 додаткових для інших.
- Навички вирішують усе: у критичній ситуації людину рятують лише доведені до автоматизму дії.
- Де вчитися: у Києві є курси з домедичної допомоги від безкоштовних тренінгів КМДА до платних програм "Госпітальєрів".
7 речей, які повинні бути в аптечці
Мінімальний набір засобів має бути розрахований щонайменше на одну людину та завжди знаходитися поруч, на відстані витягнутої руки, наголошує "Вольха".
До стандартної аптечки обов'язково входять:
- турнікет;
- гемостатичний бинт;
- ізраїльський бандаж;
- атравматичні ножиці;
- 3-5 пар нітрилових рукавичок свого розміру;
- маска-клапан для серцево-легеневої реанімації;
- перманентний маркер.
Які турнікети обрати
Не економте на турнікетах - ринок зараз переповнений небезпечними китайськими підробками, наголошує інструкторка.
Як обрати турнікет і скільки їх треба:
- Кількість: носіть щонайменше 3 турнікети для себе і ще 1-2 додаткових для тих, хто не подбав про власну безпеку.
- Що купувати: орієнтуйтеся на список комітету ТССС (світовий стандарт) або обирайте перевірені українські SICH.
- Ціни: вітчизняний турнікет обійдеться від 700 грн, сертифікований іноземний - від 1400 грн.
Як не панікувати у критичній ситуації
У стресовій ситуації людина завжди "опускається" до рівня своїх практичних навичок, пояснює "Вольха". Якщо вони не відточені до автоматизму, потерпілому не вдасться якісно надати допомогу, а сам рятівник може наразити себе на небезпеку.
Єдиний спосіб правильно діяти та не піддатися паніці - це регулярно проходити спеціалізовані курси із зупинки кровотеч (Stop the bleed) та базової підтримки життя (BLS).
Де у Києві пройти навчання
У столиці працює кілька організацій, які навчають цивільне населення домедичній допомозі в різних форматах:
- Навчально-тренувальний центр "Колесо" та курси від КМДА з підготовки до національного спротиву (безкоштовно);
- БФ "Соломʼянські котики" (навчання за благодійний внесок);
- Медичний батальйон "Госпітальєри" (платні курси, вартість залежить від обраної програми).
Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.