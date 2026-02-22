Не только турникет: 7 вещей, которые должны быть в "боевой" аптечке каждого гражданского
Из-за ежедневного российского террора - от ударов дронов до терактов - украинцы постоянно находятся в зоне риска. В таких реалиях аптечка первой помощи в рюкзаке - жизненная необходимость.
РБК-Украина со ссылкой на комментарий инструктора по тактической медицине Ольги-Анны Багинской с позывным "Вольха" рассказывает, какие базовые вещи всегда должны быть у каждого под рукой.
Главное:
- Состав аптечки: 7 обязательных средств (от турникета и бандажа до ножниц и маркера), которые всегда должны быть на расстоянии вытянутой руки.
- Правило турникетов: никаких дешевых подделок, покупайте сертифицированные ТССС или украинские SICH. Носить стоит 3 штуки для себя и 1-2 дополнительных для других.
- Навыки решают все: в критической ситуации человека спасают только доведенные до автоматизма действия.
- Где учиться: в Киеве есть курсы по домедицинской помощи от бесплатных тренингов КГГА до платных программ "Госпитальеров".
7 вещей, которые должны быть в аптечке
Минимальный набор средств должен быть рассчитан как минимум на одного человека и всегда находиться рядом, на расстоянии вытянутой руки, отмечает "Вольха".
В стандартную аптечку обязательно входят:
- турникет;
- гемостатический бинт;
- израильский бандаж;
- атравматические ножницы;
- 3-5 пар нитриловых перчаток своего размера;
- маска-клапан для сердечно-легочной реанимации;
- перманентный маркер.
Какие турникеты выбрать
Не экономьте на турникетах - рынок сейчас переполнен опасными китайскими подделками, отмечает инструктор.
Как выбрать турникет и сколько их надо:
- Количество: носите минимум 3 турникета для себя и еще 1-2 дополнительных для тех, кто не позаботился о собственной безопасности.
- Что покупать: ориентируйтесь на список комитета ТССС (мировой стандарт) или выбирайте проверенные украинские SICH.
- Цены: отечественный турникет обойдется от 700 грн, сертифицированный иностранный - от 1400 грн.
Как не паниковать в критической ситуации
В стрессовой ситуации человек всегда "опускается" до уровня своих практических навыков, объясняет "Вольха". Если они не отточены до автоматизма, пострадавшему не удастся качественно оказать помощь, а сам спасатель может подвергнуть себя опасности.
Единственный способ правильно действовать и не поддаться панике - это регулярно проходить специализированные курсы по остановке кровотечений (Stop the bleed) и базовой поддержке жизни (BLS).
Где в Киеве пройти обучение
В столице работает несколько организаций, которые обучают гражданское население домедицинской помощи в разных форматах:
- Учебно-тренировочный центр "Колесо" и курсы от КГГА по подготовке к национальному сопротивлению (бесплатно);
- БФ "Соломенские котики" (обучение за благотворительный взнос);
- Медицинский батальон "Госпитальеры" (платные курсы, стоимость зависит от выбранной программы).
