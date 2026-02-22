ua en ru
Не только турникет: 7 вещей, которые должны быть в "боевой" аптечке каждого гражданского

Украина, Воскресенье 22 февраля 2026 15:42
Не только турникет: 7 вещей, которые должны быть в "боевой" аптечке каждого гражданского Фото: что должно быть в ежедневной аптечке каждого украинца (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий, Василина Копытко

Из-за ежедневного российского террора - от ударов дронов до терактов - украинцы постоянно находятся в зоне риска. В таких реалиях аптечка первой помощи в рюкзаке - жизненная необходимость.

РБК-Украина со ссылкой на комментарий инструктора по тактической медицине Ольги-Анны Багинской с позывным "Вольха" рассказывает, какие базовые вещи всегда должны быть у каждого под рукой.

Читайте также: Во Львове произошел теракт: пострадали более десятка человек, среди них правоохранители

Главное:

  • Состав аптечки: 7 обязательных средств (от турникета и бандажа до ножниц и маркера), которые всегда должны быть на расстоянии вытянутой руки.
  • Правило турникетов: никаких дешевых подделок, покупайте сертифицированные ТССС или украинские SICH. Носить стоит 3 штуки для себя и 1-2 дополнительных для других.
  • Навыки решают все: в критической ситуации человека спасают только доведенные до автоматизма действия.
  • Где учиться: в Киеве есть курсы по домедицинской помощи от бесплатных тренингов КГГА до платных программ "Госпитальеров".

7 вещей, которые должны быть в аптечке

Минимальный набор средств должен быть рассчитан как минимум на одного человека и всегда находиться рядом, на расстоянии вытянутой руки, отмечает "Вольха".

В стандартную аптечку обязательно входят:

  • турникет;
  • гемостатический бинт;
  • израильский бандаж;
  • атравматические ножницы;
  • 3-5 пар нитриловых перчаток своего размера;
  • маска-клапан для сердечно-легочной реанимации;
  • перманентный маркер.

Какие турникеты выбрать

Не экономьте на турникетах - рынок сейчас переполнен опасными китайскими подделками, отмечает инструктор.

Как выбрать турникет и сколько их надо:

  • Количество: носите минимум 3 турникета для себя и еще 1-2 дополнительных для тех, кто не позаботился о собственной безопасности.
  • Что покупать: ориентируйтесь на список комитета ТССС (мировой стандарт) или выбирайте проверенные украинские SICH.
  • Цены: отечественный турникет обойдется от 700 грн, сертифицированный иностранный - от 1400 грн.

Как не паниковать в критической ситуации

В стрессовой ситуации человек всегда "опускается" до уровня своих практических навыков, объясняет "Вольха". Если они не отточены до автоматизма, пострадавшему не удастся качественно оказать помощь, а сам спасатель может подвергнуть себя опасности.

Единственный способ правильно действовать и не поддаться панике - это регулярно проходить специализированные курсы по остановке кровотечений (Stop the bleed) и базовой поддержке жизни (BLS).

Где в Киеве пройти обучение

В столице работает несколько организаций, которые обучают гражданское население домедицинской помощи в разных форматах:

Читайте также:

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

