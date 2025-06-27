Лише ці знаки Зодіаку залишать усе погане в минулому: Таро-гороскоп обіцяє їм шанс на мільйон, завдяки якому їхнє життя назавжди зміниться.

Близнюки

Настав момент, коли минуле втратить усю владу. Старі вузли розплутаються, а спогади про невдачі зникнуть, немов тінь. Одна подія або зустріч може змінити абсолютно все. Не тримайтесь за те, що не дає вам рухатися вперед, карти Таро радять вам почати все з чистого аркуша.

Водолій

Ви входите у новий період життя, де мрії отримують реальний шанс стати дійсністю. Але спершу потрібно розірвати ланцюги, що тримають вас у минулому. Ви відчували, що щось ніби стримує, і саме зараз настане звільнення. Рішення, яке визрівало місяцями, знайде вас дуже несподівано.

Лев

Ви відроджуєтесь з попелу, а тому карти Таро радять позбутися старих образ, розчарувань та боротьби за примарні мрії. Те, що колись боліло, більше не зачіпає, настає ідеальний момент, щоб впустити у своє життя щастя. Ви отримаєте нагоду проявити себе, і ця можливість відкриє нову сторінку.

Терези

Ваша душа прагнула рівноваги, але її постійно хитало в різні боки. Але 27 червня настане час, коли ви відчуєте опору під ногами. Всі важкі роздуми, емоційні гойдалки та боротьба з собою більше не змусять вас страждати. Доля дає вам другий шанс, і це випробування, а подарунок.