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Только эти знаки Зодиака оставят все плохое в прошлом: Таро-гороскоп обещает им шанс на миллион

Пятница 27 июня 2025 06:12
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Только эти знаки Зодиака оставят все плохое в прошлом: Таро-гороскоп обещает им шанс на миллион Таро-гороскоп на пятницу (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

Только эти знаки Зодиака оставят все плохое в прошлом: Таро-гороскоп обещает им шанс на миллион, благодаря которому их жизнь навсегда изменится.

Каким знакам Зодиака сказочно повезет 27 июня, рассказывает РБК-Украина.

Близнецы

Настал момент, когда прошлое потеряет всю власть. Старые узлы распутаются, а воспоминания о неудачах исчезнут, словно тень. Одно событие или встреча может изменить абсолютно все. Не держитесь за то, что не дает вам двигаться вперед, карты Таро советуют вам начать все с чистого листа.

Водолей

Вы входите в новый период жизни, где мечты получают реальный шанс стать явью. Но сначала нужно разорвать цепи, которые держат вас в прошлом. Вы чувствовали, что что-то будто сдерживает, и именно сейчас наступит освобождение. Решение, которое вызревало месяцами, найдет вас очень неожиданно.

Лев

Вы возрождаетесь из пепла, а потому карты Таро советуют избавиться от старых обид, разочарований и борьбы за призрачные мечты. То, что когда-то болело, больше не затрагивает, наступает идеальный момент, чтобы впустить в свою жизнь счастье. Вы получите возможность проявить себя, и эта возможность откроет новую страницу.

Весы

Ваша душа стремилась к равновесию, но ее постоянно качало в разные стороны. Но 27 июня наступит время, когда вы почувствуете опору под ногами. Все тяжелые размышления, эмоциональные качели и борьба с собой больше не заставят вас страдать. Судьба дает вам второй шанс, и это не испытание, а подарок.

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При создании материала были использованы источники: Tarot, Astrotwins.

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