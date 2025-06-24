Три знаки Зодіаку отримають щасливий квиток у нове життя цього літа: хто в списку?

Літо 2025 року обіцяє стати переломним моментом для деяких представників зодіакального кола. Астрологи стверджують, що саме три знаки отримають рідкісний шанс змінити свою долю: у їхньому житті почнеться біла смуга, сповнена нових можливостей, натхнення й удачі.

Хто ці щасливчики й що саме на них чекає найближчими місяцями, розповідає РБК-Україна з посиланням на Collective World.

Овен

Літо 2025 стане для Овнів стартом нового життєвого етапу. На вас чекають сміливі рішення, які принесуть прорив у кар'єрі або особистому житті. Ви, нарешті, відчуєте, що готові залишити минуле позаду і рухатися вперед без страху.

Всесвіт дає вам "зелене світло" - залишилося тільки зробити перший крок. Особливо сприятливий серпень: можливі нові знайомства, подорож або навіть переїзд.

Скорпіон

Для Скорпіонів це літо - час глибокого оновлення. Ви можете пережити внутрішню трансформацію, яка дасть змогу переосмислити свої цілі та пріоритети. Звільнення від токсичних зв'язків або нав'язливих страхів відкриє шлях до справжнього щастя.

Ймовірні приємні несподіванки у сфері стосунків - від нового кохання до зцілення старих ран. У липні ви відчуєте, що життя починає працювати на вас.

Козоріг

Козероги, ви довго працювали над собою - і тепер отримаєте винагороду. Влітку відчиняться двері, які раніше здавалися зачиненими: можлива зміна роботи, підвищення або старт власної справи.

У фінансовій сфері з'явиться стабільність, а в особистому житті - гармонія. Нарешті ви дозволите собі трохи більше свободи та задоволень. Це літо навчить вас жити не тільки правильно, а й із задоволенням.