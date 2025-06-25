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Час випробувань: у яких знаків Зодіаку почнеться "чорна смуга"

Середа 25 червня 2025 12:00
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Час випробувань: у яких знаків Зодіаку почнеться "чорна смуга" Які знаки Зодіаку зіткнуться зі складнощами (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Друга половина 2025 року обіцяє чимало викликів для представників деяких знаків Зодіаку. Астрологи попереджають, що цей період може виявитися справжнім випробуванням як у професійній, так і в особистій сфері. Водночас труднощі відкриють шлях до важливих змін і внутрішнього зростання.

Хто саме зіткнеться з непростими обставинами, розповідає РБК-Україна з посиланням на Collective World.

Овен

2025 стане для Овнів роком перевірки на витривалість і стійкість. Імовірні конфлікти на роботі або напруга в професійному середовищі, що вимагають рішучості та самоконтролю.

Особисті амбіції можуть зіткнутися із зовнішніми обмеженнями, через що виникне відчуття застою. Водночас саме через труднощі Овни зможуть знайти нові шляхи реалізації - головне не здаватися.

Лев

Для Левів 2025 рік може виявитися непростим у сфері відносин як особистих, так і ділових. Можливі розчарування або необхідність переглянути, кого дійсно варто тримати поруч.

Ситуації, що здавалися контрольованими, можуть вийти з-під впливу, змушуючи Левів ухвалювати непрості рішення. У цей період особливо важливо не діяти з гордості, а шукати компроміси.

Водолій

Водоліям доведеться зіткнутися з внутрішньою нестабільністю або кризою смислів. Плани, що будувалися тривалий час, можуть зруйнуватися або втратити актуальність.

З'явиться необхідність переосмислити життєві пріоритети, цілі, стосунки з оточенням. Цей рік може бути емоційно непростим, але стане точкою відліку нового життєвого етапу.

Риби

Рибам 2025 рік може принести фінансові труднощі або нестабільність у кар'єрі. Важливо уважно ставитися до витрат і не робити ризикованих вкладень.

Крім того, емоційне навантаження може вплинути на здоров'я - знадобиться більше уваги до себе. Але саме через випробування Риби навчаться краще захищати свої інтереси й вийдуть із кризи сильнішими.

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