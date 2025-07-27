Не лише Трамп і Ердоган. Кого ще Зеленський хоче бачити на зустрічі з Путіним

Зеленський розповів, що провів предметну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Він зазначив, що під час переговорів він поінформував французького колегу про підсумки третьої зустрічі з російською стороною в Стамбулі.

"Нам вдалося домовитися про новий обмін полоненими. Очікуємо на відповідь щодо нашої пропозиції провести зустріч на найвищому рівні до кінця серпня. На ній обов’язково мають бути присутні представники Європи", - наголосив президент України.

За його словами, вони з Макроном також детально обговорили євроінтеграційний шлях України та домовилися працювати над пошуком рішень, які дадуть змогу відкрити перший переговорний кластер найближчим часом.

"Важливо, щоб Україна й Молдова і надалі рухалися синхронно. Ми також говорили про роботу антикорупційної інфраструктури України, яка повністю функціонує", - зазначив Зеленський.

Як зауважив президент, його законопроєкт гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів і запобігає російському впливу на них.