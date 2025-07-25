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Чи погодиться Кремль на зустріч Путіна й Зеленського у серпні: відповідь Пєскова

Росія, П'ятниця 25 липня 2025 12:47
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Чи погодиться Кремль на зустріч Путіна й Зеленського у серпні: відповідь Пєскова Фото: речник президента Російської Федерації Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Кремлі прокоментували можливість проведення зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та українського президента Володимира Зеленського цього літа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника російського диктатора Дмитра Пєскова.

Прессекретар російського диктатора наголосив, що потенційна зустріч Путіна і Зеленського може і повинна "поставити остаточну крапку в врегулюванні конфлікту" і зафіксувати домовленості, які належить виробити в ході експертної роботи.

"Чи можна такий складний процес пройти за 30 днів - очевидно, що навряд чи", - наголосив він.

Потенційна зустріч лідерів України та РФ

Нагадаємо, 23 липня українська та російська делегації провели третій раунд переговорів у Стамбулі.

Україна серед іншого вчергове запропонувала провести зустріч лідерів Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Цього разу пропозиція включала залучення до переговорів президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та президента США Дональда Трампа до кінця серпня.

Детальніше про що ще Україна і РФ говорили в Стамбулі, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, що глава української делегації Рустем Умєров також відповів, чи будуть наступні раунди, якщо до кінця літа не вдасться організувати зустріч лідерів.

До всього міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара готова допомогти з моніторингом режиму припинення вогню, якщо Україна і Росія домовляться про це.

Він закликав Москву і Київ до прогресу в рамках стамбульських контактів.

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