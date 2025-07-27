Не только Трамп и Эрдоган. Кого еще Зеленский хочет видеть на встрече с Путиным

Зеленский рассказал, что провел предметный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Он отметил, что во время переговоров он проинформировал французского коллегу об итогах третьей встречи с российской стороной в Стамбуле.

"Нам удалось договориться о новом обмене пленными. Ожидаем ответа относительно нашего предложения провести встречу на высшем уровне до конца августа. На ней обязательно должны присутствовать представители Европы", - подчеркнул президент Украины.

По его словам, они с Макроном также подробно обсудили евроинтеграционный путь Украины и договорились работать над поиском решений, которые позволят открыть первый переговорный кластер в ближайшее время.

"Важно, чтобы Украина и Молдова и в дальнейшем двигались синхронно. Мы также говорили о работе антикоррупционной инфраструктуры Украины, которая полностью функционирует", - отметил Зеленский.

Как отметил президент, его законопроект гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов и предотвращает российское влияние на них.