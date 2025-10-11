Не лише Tomahawk. Зеленський і Трамп обговорили варіанти поставок Patriot, - джерело

Зеленський поговорив з Трампом

Нагадаємо, в суботу, 11 жовтня, Зеленський і Трамп провели телефонну розмову. Після бесіди глава держави поінформував, що сторони обговорили удари Росії по українській енергетиці та можливості посилення системи ППО.

"Вдячний за готовність підтримати нас. Обговорили можливості посилити нашу ППО і домовленості, які ми готуємо з цього приводу. Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас", - зазначив він.

Крім того, пізніше видання Axios повідомило, що під час дзвінка лідери обговорили можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Крім того, днями Дональд Трамп публічно заявив, що рішення про передачу Tomahawk Україні майже прийнято. Детальний розбір того, що стоїть за цим рішенням і чи дійсно ЗСУ отримають такі ракети - читайте в матеріалі РБК-Україна.