Не только Tomahawk. Зеленский и Трамп обсудили варианты поставок Patriot, - источник

Зеленский поговорил с Трампом

Напомним, в субботу, 11 октября, Зеленский и Трамп провели телефонный разговор. После беседы глава государства проинформировал, что стороны обсудили удары России по украинской энергетике и возможности усиления системы ПВО.

"Благодарен за готовность поддержать нас. Обсудили возможности усилить нашу ПВО и договоренности, которые мы готовим по этому поводу. Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально усилить нас", - отметил он.

Кроме того, позже издание Axios сообщило, что во время звонка лидеры обсудили возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Кроме того, на днях Дональд Трамп публично заявил, что решение о передаче Tomahawk Украине почти принято. Подробный разбор о том, что стоит за этим решением и действительно ли ВСУ получат такие ракеты - читайте в материале РБК-Украина.