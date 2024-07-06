UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Не лише Сумська область. Через атаку дронів проблеми зі світлом у ще одному регіоні

Фото: через атаку дронів проблеми зі світлом ще й у Харківській області (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Внаслідок російської атаки дронів у ніч на 6 липня фіксуються проблеми зі світлом у двох областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram НЕК "Укренерго".

Повідомляється, що сьогодні вночі росіяни атакували дронами енергетичний об'єкт у Сумській області. В результаті було знеструмлено побутові та промислові споживачі:

  • у місті Суми
  • в окремих районах Харківської області

Станом на ранок енергопостачання більшості споживачів відновлено. Продовжуються аварійно-ремонтні роботи.

Нічна атака

Раніше повідомлялося про вибухи у Сумах під час російської атаки кількома групами ударних безпілотників. Внаслідок атаки було знеструмлено населені пункти Сумської області у кількох районах.

Місцевий водоканал повідомляв, що у зв'язку з знеструмленням об'єктів було тимчасово припинено подачу води до міста.

Згідно з ранковим зведенням сил ППО, противник запустив 27 дронів-камікадзе з Криму та Курської області. До відбиття атаки залучалися мобільні вогневі групи, зенітні ракетні підрозділи та підрозділи радіоелектронної боротьби.

"Цієї ночі захисникам неба вдалося вразити 24 "шахеди", - зазначив командувач Микола Олещук.

Дрони збивали у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкренергоХарківДрони