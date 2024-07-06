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Не только Сумская область. Из-за атаки дронов проблемы со светом в еще одном регионе

Фото: из-за атаки дронов проблемы со светом еще и в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

В результате российской атаки дронов в ночь на 6 июля фиксируются проблемы со светом в двух областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram НЭК "Укрэнерго".

Сообщается, что сегодня ночью россияне атаковали дронами энергетический объект в Сумской области. В результате были обесточены бытовые и промышленные потребители:

  • в городе Сумы
  • в отдельных районах Харьковской области

По состоянию на утро энергоснабжение большинства потребителей восстановлено. Продолжаются аварийно-ремонтные работы.

Ночная атака

Ранее сообщалось о взрывах в Сумах во время российской атаки несколькими группами ударных беспилотников. В результате атаки были обесточены населенные пункты Сумской области в нескольких районах.

Местный водоканал сообщало, что в связи с обесточиванием объектов была временно прекращена подача воды в город.

Согласно утренней сводке сил ПВО, противник запустил 27 дронов-камикадзе из Крыма и Курской области. К отражению атаки привлекались мобильные огневые группы, зенитные ракетные подразделения и подразделения радиоэлектронной борьбы.

"Этой ночью защитникам неба удалось поразить 24 "шахеда", - отметил командующий Николай Олещук.

Дроны сбивали в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Черниговской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской областях.

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