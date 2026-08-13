Не лише субсидія: хто може отримати додаткову підтримку від держави

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Хто може отримати додаткову допомогу? Домогосподарства, яким призначено житлову субсидію або пільгу на придбання твердого пічного побутового палива, можуть додатково отримати фінансову підтримку. Її надають один раз протягом опалювального періоду за рахунок коштів міжнародних партнерів або державного бюджету.

Домогосподарства, яким призначено житлову субсидію або пільгу на придбання твердого пічного побутового палива, можуть додатково отримати фінансову підтримку. Її надають один раз протягом опалювального періоду за рахунок коштів міжнародних партнерів або державного бюджету. Від чого залежить розмір виплати? Суму додаткової підтримки визначають індивідуально. Вона залежить, зокрема, від розміру нарахованої домогосподарству житлової субсидії або пільги на придбання твердого палива. Тобто фіксованої однакової суми для всіх отримувачів немає.

Суму додаткової підтримки визначають індивідуально. Вона залежить, зокрема, від розміру нарахованої домогосподарству житлової субсидії або пільги на придбання твердого палива. Тобто фіксованої однакової суми для всіх отримувачів немає. Чи потрібно подавати окрему заяву? Якщо домогосподарству вже призначено субсидію або пільгу на тверде паливо, додаткову підтримку можуть надати автоматично, без повторного звернення до ПФУ. Водночас тим, хто ще не оформлював субсидію чи пільгу, спочатку потрібно звернутися до ПФУ та подати необхідні документи. Після призначення основної виплати додаткову підтримку нададуть автоматично - якщо домогосподарство відповідає умовам відповідної програми.

Для домогосподарств, яким призначили субсидію або пільгу на придбання твердого палива, вже четвертий рік поспіль передбачена додаткова фінансова підтримка.

Таку допомогу виплачують один раз протягом опалювального сезону - коштом міжнародних партнерів або державного бюджету.

Сума виплати розраховується індивідуально та залежить від розміру призначеної пільги або житлової субсидії.

Якщо домогосподарство вже отримувало субсидію чи пільгу на тверде паливо у 2025 році, додаткову допомогу у 2026 році призначать автоматично, без необхідності повторно звертатися до Пенсійного фонду України.

Водночас ті, хто у 2025 році ще не оформлював субсидію або пільгу на придбання твердого палива, але потребував державної підтримки, могли звернутися до ПФУ із відповідною заявою. Після призначення субсидії або пільги додаткову підтримку надаватимуть автоматично.