Не только субсидия: кто может получить дополнительную поддержку от государства

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Кто может получить дополнительную помощь? Домохозяйства, которым назначена жилищная субсидия или льгота на приобретение твердого печного бытового топлива, могут дополнительно получить финансовую поддержку. Ее предоставляют один раз в течение отопительного периода за счет средств интернациональных партнеров либо муниципального бюджета.

Домохозяйства, которым назначена жилищная субсидия или льгота на приобретение твердого печного бытового топлива, могут дополнительно получить финансовую поддержку. Ее предоставляют один раз в течение отопительного периода за счет средств интернациональных партнеров либо муниципального бюджета. От чего зависит размер выплаты? Сумма дополнительной поддержки определяется индивидуально. Она зависит, в частности, от размера начисленной домохозяйству жилищной субсидии или льготы на приобретение твердого топлива. То есть, фиксированной одинаковой суммы для всех получателей нет.

Сумма дополнительной поддержки определяется индивидуально. Она зависит, в частности, от размера начисленной домохозяйству жилищной субсидии или льготы на приобретение твердого топлива. То есть, фиксированной одинаковой суммы для всех получателей нет. Нужно ли подавать отдельное заявление? Если домохозяйству уже назначена субсидия или льгота на твердое топливо, дополнительную поддержку могут оказать автоматически без повторного обращения в ПФУ. В то же время, тем, кто еще не оформлял субсидию или льготу, сначала нужно обратиться в ПФУ и подать необходимые документы. После назначения основной выплаты дополнительная поддержка будет оказана автоматически - если домохозяйство отвечает условиям соответствующей программы.

Для домохозяйств, которым назначили субсидию или льготу на приобретение твердого топлива, уже четвертый год предусмотрена дополнительная финансовая поддержка.

Такую помощь выплачивают один раз в течение отопительного сезона - на средства международных партнеров или государственного бюджета.

Сумма выплаты рассчитывается индивидуально и зависит от размера назначенной льготы или жилищной субсидии.

Если домохозяйство уже получало субсидию или льготу на твердое топливо в 2025 году, дополнительную помощь в 2026 году назначат автоматически без необходимости повторно обращаться в Пенсионный фонд Украины.

В то же время те, кто в 2025 году еще не оформлял субсидию или льготу на приобретение твердого топлива, но нуждался в государственной поддержке, могли обратиться в ПФУ с соответствующим заявлением. После назначения субсидии или льготы дополнительная поддержка будет предоставляться автоматически.