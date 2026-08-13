Не только субсидия: кто может получить дополнительную поддержку от государства

Для домохозяйств, которым предназначена жилищная субсидия или льгота на приобретение твердого топлива, также предусмотрено оказание дополнительной поддержки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.
Главное:
Для домохозяйств, которым назначили субсидию или льготу на приобретение твердого топлива, уже четвертый год предусмотрена дополнительная финансовая поддержка.
Такую помощь выплачивают один раз в течение отопительного сезона - на средства международных партнеров или государственного бюджета.
Сумма выплаты рассчитывается индивидуально и зависит от размера назначенной льготы или жилищной субсидии.
Если домохозяйство уже получало субсидию или льготу на твердое топливо в 2025 году, дополнительную помощь в 2026 году назначат автоматически без необходимости повторно обращаться в Пенсионный фонд Украины.
В то же время те, кто в 2025 году еще не оформлял субсидию или льготу на приобретение твердого топлива, но нуждался в государственной поддержке, могли обратиться в ПФУ с соответствующим заявлением. После назначения субсидии или льготы дополнительная поддержка будет предоставляться автоматически.
Кстати, недавно ПФУ назвал альтернативу субсидии для семей погибших защитников.
Также ранее РБК-Украина объясняло, как онлайн оформить субсидию всего за полчаса.
Кроме того, узнайте, кому обязательно нужно обратиться в ПФУ, учитывая, что не всем субсидию назначат автоматически.