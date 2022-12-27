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Не лише "Шахеди". Які ще безпілотники є у Росії

Новость на русском →
Вівторок 27 грудня 2022 10:45
Не лише "Шахеди". Які ще безпілотники є у Росії Фото: спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія використовує у війні проти України не лише іранські дрони-камікадзе, а й безпілотники власного виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Росія загрожує нам, як і раніше, безпілотниками власного виробництва. Це БПЛА "Ланцет" 1, 2, 3", - сказав він.

Ігнат пояснив, що існує три модифікації цього безпілотника. Спочатку Росія використовувала їх не надто активно, а наразі все частіше.

"Цими БПЛА вона дошкуляє на передовій і намагається вражати об'єкти, військову техніку і всередині держави. Ці дрони багато застосовуються безпосередньо на передньому краї, а також деякі прориваються всередину держави", - додав спікер Повітряних сил.

Як повідомлялося раніше, сили ППО вже знищили майже третину з другої партії "Шахедів", які були передані РФ з Ірану.

Окрім того, РБК-Україна розповідало, які українські безпілотники задіяні на полі бою.

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