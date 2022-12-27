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Не только "Шахеды". Какие еще беспилотники есть в России

Новина українською →
Вторник 27 декабря 2022 10:45
Не только "Шахеды". Какие еще беспилотники есть в России Фото: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия использует в войне против Украины не только иранские дроны-камикадзе, но и беспилотники собственного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Россия угрожает нам по-прежнему беспилотниками собственного производства. Это БПЛА "Ланцет" 1, 2, 3", - сказал он.

Игнат объяснил, что существует три модификации этого беспилотника. Сначала Россия использовала их не слишком активно, а сейчас все чаще.

"Этими БПЛА она донимает на передовой и пытается поражать объекты, военную технику и внутри государства. Эти дроны много применяются непосредственно на переднем крае, а также некоторые прорываются внутрь государства", - добавил спикер Воздушных сил.

Как сообщалось ранее, силы ПВО уже уничтожили почти треть из второй партии "Шахедов", которые были переданы РФ из Ирана.

Кроме того, РБК-Украина рассказывало какие украинские беспилотники задействованы на поле боя.

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