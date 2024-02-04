Лише рішучі дії Європи змусять Росію змінити свою поведінку, - Ландсбергіс

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Лютневий саміт ЄС та допомога Україні

1 лютого у Брюсселі відбудеться саміт Європейської ради. Україна розраховує, що там буде ухвалено позитивне рішення про виділення фінансової підтримки в розмірі 50 млрд євро за програмою Ukraine Facility.

Нагадаємо, що допомогу Україні блокує угорський прем'єр Віктор Орбан. Проте нещодавно в ЄС натякнули, що отримали позитивний сигнал від Угорщини щодо пакета допомоги для України.

За даними Bloomberg, Угорщина також передумала блокувати створення військового фонду ЄС на 5,4 млрд євро для України.

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