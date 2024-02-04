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Лишь решительные действия Европы заставят Россию изменить свое поведение, - Ландсбергис

Фото: Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Европа должна более решительно действовать в вопросе помощи Украине в ее победе над Россией.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Он отметил, что сейчас

Он также считает, что

Февральский саммит ЕС и помощь Украине

1 февраля в Брюсселе пройдет саммит Европейского совета. Украина рассчитывает, что там будет принято положительное решение о выделении финансовой поддержки в размере 50 млрд. евро по программе Ukraine Facility.

Напомним, что помощь Украине блокирует венгерский премьер Виктор Орбан. Однако недавно в ЕС намекнули, что получили положительный сигнал от Венгрии по пакету помощи для Украины.

По данным Bloomberg, Венгрия также передумала блокировать создание военного фонда ЕС на 5,4 млрд. евро для Украины.

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