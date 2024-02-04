Лишь решительные действия Европы заставят Россию изменить свое поведение, - Ландсбергис

Европа должна более решительно действовать в вопросе помощи Украине в ее победе над Россией.
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Он отметил, что сейчас
Он также считает, что
1 февраля в Брюсселе пройдет саммит Европейского совета. Украина рассчитывает, что там будет принято положительное решение о выделении финансовой поддержки в размере 50 млрд. евро по программе Ukraine Facility.
Напомним, что помощь Украине блокирует венгерский премьер Виктор Орбан. Однако недавно в ЕС намекнули, что получили положительный сигнал от Венгрии по пакету помощи для Украины.
По данным Bloomberg, Венгрия также передумала блокировать создание военного фонда ЕС на 5,4 млрд. евро для Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.