Лише рішучі дії Європи змусять Росію змінити свою поведінку, - Ландсбергіс

Європа має рішучіше діяти у питанні допомоги Україні в її перемозі над Росією.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Він зауважив, що зараз с итуація на українському фронті викликає тривогу і тому наразі вирішальний момент вибору.

"З нашою загальною допомогою Україна може перемогти, і тоді у нас настане новий мирний період", - сказав він.

Він також вважає, що якщо Європа вчасно не мобілізується і до України не дійде допомога, тоді виклики виникнуть не тільки для країни, яка зараз бореться за всіх, а й для всієї Європи

"Лише рішучі дії Європи можуть спонукати Росію змінити свою поведінку", - заявив голова литовської дипломатії.

Лютневий саміт ЄС та допомога Україні

1 лютого у Брюсселі відбудеться саміт Європейської ради. Україна розраховує, що там буде ухвалено позитивне рішення про виділення фінансової підтримки в розмірі 50 млрд євро за програмою Ukraine Facility.

Нагадаємо, що допомогу Україні блокує угорський прем'єр Віктор Орбан. Проте нещодавно в ЄС натякнули, що отримали позитивний сигнал від Угорщини щодо пакета допомоги для України.

За даними Bloomberg, Угорщина також передумала блокувати створення військового фонду ЄС на 5,4 млрд євро для України.

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