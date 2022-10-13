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Не лише ППО. Залужний нагадав США про актуальні потреби України

Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook com vzaluznyj)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Для боротьби проти російської агресії Україні потрібні не лише системи протиповітряної оборони, а й артилерія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у Telegram.

Сьогодні Залужний провів телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Під час розмови військові обговорили результати вчорашньої зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Залужний щиро подякував країнам-союзникам за послідовну підтримку України і військову допомогу, а генералові Міллі - за лідерство у цій надважливій справі.

"Щодо ситуації на фронті. Вона складна, але контрольована. Противник має перевагу в артилерії, тому питання підвищення вогневих спроможностей Збройних сил України залишається актуальним. Так само важливим є питання створення системи інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони", - написав він.

Нагадаємо, Зеленський заявляв, що Україні необхідно зміцнювати ППО, оскільки зараз потреби країни задоволені лише на 10%.

До того ж, Британія передасть Україні ракети середньої дальності AMRAAM, які можуть допомогти посилити систему ППО, захищаючи від крилатих ракет та іранських дронів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Сполучені Штати АмерикиВалерій Залужний