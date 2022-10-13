Не лише ППО. Залужний нагадав США про актуальні потреби України

Для боротьби проти російської агресії Україні потрібні не лише системи протиповітряної оборони, а й артилерія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у Telegram .

"Щодо ситуації на фронті. Вона складна, але контрольована. Противник має перевагу в артилерії, тому питання підвищення вогневих спроможностей Збройних сил України залишається актуальним. Так само важливим є питання створення системи інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони", - написав він.

Залужний щиро подякував країнам-союзникам за послідовну підтримку України і військову допомогу, а генералові Міллі - за лідерство у цій надважливій справі.

Під час розмови військові обговорили результати вчорашньої зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Сьогодні Залужний провів телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Нагадаємо, Зеленський заявляв, що Україні необхідно зміцнювати ППО, оскільки зараз потреби країни задоволені лише на 10%.

До того ж, Британія передасть Україні ракети середньої дальності AMRAAM, які можуть допомогти посилити систему ППО, захищаючи від крилатих ракет та іранських дронів.

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