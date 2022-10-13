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Не только ПВО. Залужный напомнил США об актуальных потребностях Украины

Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook com vzaluznyj)
Автор: Елизавета Драбкина

Для борьбы с российской агрессией Украине нужны не только системы противовоздушной обороны, но и артиллерия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Telegram.

Сегодня Залужный провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Во время разговора военные обсудили результаты вчерашней встречи Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Залужный искренне поблагодарил страны-союзники за последовательную поддержку Украины и военную помощь, а генерала Милли - за лидерство в этом сверхважном деле.

"О ситуации на фронте. Она сложная, но контролируемая. Противник имеет преимущество в артиллерии, поэтому вопрос повышения огневых способностей Вооруженных сил Украины остается актуальным. Так же важен вопрос создания системы интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны", - написал он.

Напомним, Зеленский заявлял, что Украине необходимо укреплять ПВО, поскольку сейчас потребности страны удовлетворены только на 10%.

К тому же, Великобритания передаст Украине ракеты средней дальности AMRAAM, которые могут помочь усилить систему ПВО, защищая от крылатых ракет и иранских дронов.

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Соединенные Штаты АмерикиВалерий Залужный