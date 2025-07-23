Не лише Полтавщина: негода залишала без світла десятки населених пунктів у центрі України

Фото: негода залишала без світла десятки населених пунктів у центрі України (Getty Images)

Сьогодні вночі та зранку, 23 липня, через пориви вітру та грозу без світла залишились десятки населених пунктів у Кіровоградській та Полтавській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Кіровоградської ОВА Андрія Райковича та Telegram керівника Полтавської ОВА Володимира Когута.

"Через сильну негоду на Кіровоградщині спрацювала автоматична система захисту ЛЕП. Без світла залишилось 36 населених пунктів у 9 територіальних громадах", - зазначив Райкович. За його словами, відновленням електропостачання займаються 10 бригад місцевих РЕМ ПрАТ "Кіровоградобленерго". Також повідомляється, що через пориви вітру та грозу сталося відключення електроенергії у 8 населених пунктах Полтавської області у межах Полтавської, Диканської та Глобинської громад. З "За інформацією АТ "Полтаваобленерго" без світла залишилися 1297 абонентів. Бригади фахівців вже працюють над відновленням електропостачання", - підкреслив глава Полтавської ОВА.