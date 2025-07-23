Не только Полтавщина: непогода оставляла без света десятки населенных пунктов в центре Украины

Фото: непогода оставляла без света десятки населенных пунктов в центре Украины (Getty Images)

Сегодня ночью и утром, 23 июля, из-за порывов ветра и грозы без света остались десятки населенных пунктов в Кировоградской и Полтавской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Кировоградской ОГА Андрея Райковича и Telegram руководителя Полтавской ОГА Владимира Когута.

"Из-за сильной непогоды на Кировоградщине сработала автоматическая система защиты ЛЭП. Без света осталось 36 населенных пунктов в 9 территориальных общинах", - отметил Райкович. По его словам, восстановлением электроснабжения занимаются 10 бригад местных РЭС ЧАО "Кировоградоблэнерго". Также сообщается, что из-за порывов ветра и грозы произошло отключение электроэнергии в 8 населенных пунктах Полтавской области в пределах Полтавской, Диканьской и Глобинской общин. З "По информации АО "Полтаваоблэнерго" без света остались 1297 абонентов. Бригады специалистов уже работают над восстановлением электроснабжения", - подчеркнул глава Полтавской ОГА.