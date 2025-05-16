Не только в Польше: где в Европе украинцы могут за минимальные деньги получить образование

Украинцы могут учиться в ряде европейских университетов на бесплатной основе. Для этого нужно владеть местным языком не ниже уровня В2 и подтвердить свои знания соответствующим сертификатом. Вместе с этим некоторые страны предлагают образовательные программы по очень доступной цене.

РБК-Украина рассказывает о том, в каких странах самые низкие цены на получение высшего образования.

Польша

Стоимость обучения в Польше стартует от 1 тысячи долларов и может доходить до 18 тысяч. Цена зависит от специальности, а также образовательного учреждения. Дешевле всего стоят педагогика, мехатроника, филология, а дороже всего - медицина, управление, экономика и ІТ.

Обучение на заочной форме почти вдвое дешевле, чем на дневной. Для поступления большинство вузов Польши у украинцев требуют результаты НМТ.

Лучшие ВУЗы страны:

Вроцлавская политехника;

Ягеллонский университет;

Краковский государственный экономический университет;

Государственный университет "Люблинская политехника";

Государственный университет Марии Кюри-Склодовской;

Варшавский университет экономики.

Болгария

Дешевле всего в Болгарии учиться на гуманитарных и социальных науках - цена на эти специальности колеблется от 1000 до 5000 евро в год. Экономические, технические и естественные науки стоят от 2000 до 6000 евро, медицинские - 5000-7000 евро.

Лучшие университеты:

Софийский университет имени Святого Климента Охридского;

Варненский технический университет;

Американский университет в Болгарии.

Софийский университет имени Святого Климента Охридского является одним из лучших в Европе (фото: Википедия)

Венгрия

Цены на обучение в Венгрии в среднем колеблются от 1,3 до 5,4 тысячи долларов в год. Кроме доступного высшего образования, в стране относительно недорогое проживание. Обучение может происходить как на венгерском языке, так и на английском.

Лучшие университеты:

Университет Сегеда;

Университет Дебрецена;

Университет Этвеша Лоранда.

Словакия

Высшее образование в Словакии является одним из самых доступных для украинцев. В частных заведениях год обучения в среднем стоит от 1 600 евро, если образовательный процесс происходит на словацком языке, если на английском - от 2000 евро в год.

В государственных вузах стоимость обучения на английском колеблется от 1500 евро до 11 000 евро в год, в зависимости от специальности и образовательного учреждения.

Лучшие ВУЗы страны:

Экономический университет в Братиславе;

Технический университет в Кошице;

Словацкий технологический университет в Братиславе;

Университет Коменского в Братиславе;

Университет Павла Йозефа Шафарика в Кошице.

Чехия

Год обучения в ВУЗах Чехии стоит в среднем от 2 тысяч евро, но некоторые специальности, если преподавание происходит на английском языке, в цене доходят до 15 тысяч евро в год.

Самые лучшие университеты:

Карлов Университет в Праге;

Университет Масарика в Брно;

Чешский Аграрный Университет в Праге;

Чешский Технический Университет в Праге.

Карлов Университет в Праге является одним из самых престижных в Чехии (фото: europortal.biz.ua)