Навчання в Словаччині для українців: скільки коштує освіта у 2025 році
Словаччина приваблює українських абітурієнтів не тільки доступними цінами на освіту, але й високим рівнем навчання. Дипломи цієї країни визнають у Європейському союзі.
РБК-Україна розповідає про те, як українці можуть здобути вищу освіту у Словаччині та скільки там коштує навчання.
Які умови вступу для українців
Українці можуть безкоштовно вступити у вищі навчальні заклади Словаччини. Ключовим для цього є володіння словацькою мовою на рівні не нижче В2. Деякі університети вимагають підтвердити свої знання відповідним сертифікатом державного зразка.
Також у Словаччині можна здобувати освіту англійською мовою, достатній рівень знань - В2. Втім, у цьому випадку можлива лише платна форма навчання. Варто врахувати, що тоді кількість спеціальностей обмежена і таке навчання дорожче.
Зазначимо, що українцям не потрібно подавати результати НМТ у словацькі університети. Вступ відбувається на підставі середнього балу атестата або диплома. У більшості випадків вступних іспитів не треба складати, деякі заклади проводять тестування із профільних предметів.
Окрім цього, українці можуть навіть претендувати на стипендію у розмірі від 150 до 2250 євро на рік, а також виграти гранти на навчання. Словацькі дипломи визнається в країнах ЄС.
Документи для вступу абітурієнти можуть готувати самі, або ж скористатись послугами спеціалізованих фірм. В середньому це коштує від 300 євро.
Скільки коштує навчання у Словаччині
Вартість навчання залежить від вибраної спеціальності, закладу, а також мови освітнього процесу.
Ціни на навчання:
- у приватних закладах в середньому рік навчання коштує від 1600 євро, якщо освітній процес відбувається словацькою мовою, при навчанні англійською - від 2000 євро за рік;
- у державних ВНЗ навчання англійською коливається від 1500 євро на до 11 000 євро на рік, залежно від спеціальності.
Проживання в гуртожитку коштує від 60 до 120 євро на місяць, а загальні витрати на студента можуть сягати 300-350 євро на місяць. Варто врахувати, що студентам надається офіційний дозвіл на роботу під час навчання.
Зараз у Словаччині найбільше зацікавлені у підготовці кадрів у сфері економіки та ІТ-технологій, інженерів, медиків, архітекторів та дизайнерів.
Словацькі дипломи визнаються в ЄС (фото ілюстративне: Getty Images)
Найкращі ВНЗ країни
У Словаччині є 23 державні університети та 13 приватних ВНЗ. Нижче наводимо рейтинг найпопулярніших закладів серед іноземців:
- Економічний університет у Братиславі;
- Технічний університет у Кошице;
- Словацький технологічний університет у Братиславі;
- Університет Коменського в Братиславі;
- Університет Павла Йозефа Шафарика у Кошице;
- Прешівський університет у Прешові;
- Словацька школа управління - The School of Management;
- Жилінський університет у Словаччині - University of Zilina.
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Під час підготовки матеріалу використали: Slovak study, Cac-edu.com.ua, Slovakeducation.com, Simplex.ua.
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