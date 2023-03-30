Лише половина винищувачів F-35 у США готова до виконання бойових завдань, - Пентагон

Лише половина винищувачів F-35 є придатними для виконання бойових завдань із тих, які стоять на озброєнні армії США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Керівник програми F-35 генерал-лейтенант ВПС Майкл Шмідт зазначив, що в лютому середньомісячна частка придатних для бойових завдань винищувачів становила 53,1% при загальному парку більш ніж 540 літаків.
Ці винищувачі могли б виконати лише частину завдань, у тому числі бойові та демонстраційні польоти, тренування та випробування. З них повністю до виконання всіх завдань готові менше ніж 30% F-35.
Цільовий показник готовності F-35 становить 65%. Шмідт назвав у розмові з агентством поточний стан готовності незадовільним. За його словами, у наступні 12 місяців військові мають підняти цей показник на 10%.
Причин скорочення бойової готовності літаків не розголошуються. За даними Bloomberg, у минулому цей параметр знижувався через нестачу запасних деталей для F-35.
Раніше ми писали, що Канада оголосила про укладання контракту на купівлю 88 сучасних винищувачів F-35 із американською компанією Lockheed Martin.
Раніше повідомлялося, що бюджетний комітет німецького парламенту схвалив закупівлю винищувачів F-35 виробництва американського оборонного гіганта Lockheed Martin на 10 мільярдів євро.
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