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У Бундестазі схвалили закупівлю винищувачів F-35 у США, - Reuters

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Німеччина, Середа 14 грудня 2022 18:23
У Бундестазі схвалили закупівлю винищувачів F-35 у США, - Reuters Фото: Німеччина схвалила угоду з США про закупівлю винищувачів F-35 (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 14 грудня, бюджетний комітет німецького парламенту схвалив закупівлю винищувачів F-35 виробництва американського оборонного гіганта Lockheed Martin на 10 мільярдів євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Це один із перших великих оборонних проектів, де Берлін отримає гроші зі спеціального фонду в розмірі 100 мільярдів євро, про який канцлер Олаф Шольц оголосив у рамках великої зміни політики через кілька днів після вторгнення Росії в Україну в лютому.

Німеччина планує закупити загалом 35 винищувачів-невидимок F-35, включаючи ракети, іншу зброю та обладнання, причому перші вісім літаків будуть поставлені в 2026 році.

Американський літак замінить єдиний німецький реактивний літак Tornado, здатний нести американські ядерні бомби, які зберігаються в Німеччині для використання в разі конфлікту.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, коли планують завершити поставки американських винищувачів до Німеччини.

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