У Бундестазі схвалили закупівлю винищувачів F-35 у США, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Це один із перших великих оборонних проектів, де Берлін отримає гроші зі спеціального фонду в розмірі 100 мільярдів євро, про який канцлер Олаф Шольц оголосив у рамках великої зміни політики через кілька днів після вторгнення Росії в Україну в лютому.

Німеччина планує закупити загалом 35 винищувачів-невидимок F-35, включаючи ракети, іншу зброю та обладнання, причому перші вісім літаків будуть поставлені в 2026 році.