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Канада оголосила про покупку майже сотні сучасних винищувачів F-35

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Оттава, Вівторок 10 січня 2023 04:05
Канада оголосила про покупку майже сотні сучасних винищувачів F-35 Фото: Канада купує майже сотню сучасних винищувачів F-35 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Канада оголосила про укладання контракту на купівлю 88 сучасних винищувачів F-35 із американською компанією Lockheed Martin.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.

Повідомляється, що першу партію літаків буде відправлено до Канади у 2026 році, а на озброєння ВПС ці літаки повноцінно стануть ще через три роки. Вони замінять винищувачі CF-18 Hornet, що знаходяться на озброєнні Канади.

У канадському міноборони зазначили, що збройні сили країни отримають найсучаснішу модифікацію літака, обладнану передовими технологіями. Цікаво, що ціна літаків залежатиме від дати поставки, перші чотири коштуватимуть бюджету країни 85 млн доларів США кожен.

Вперше про намір закупити F-35 оголосив попередній прем'єр-міністр Канади Стівен Гарпер у 2010 році. Джастін Трюдо пізніше мав намір відмовитися від покупки таких дорогих літаків. Але після низки переговорів контракт було підписано.

Раніше повідомлялося, що бюджетний комітет німецького парламенту схвалив закупівлю винищувачів F-35 виробництва американського оборонного гіганта Lockheed Martin на 10 мільярдів євро.

Перед цим Держдепартамент США схвалив продаж Німеччини винищувачів F-35 , боєприпасів та супутнього обладнання на 8,4 мільярда доларів.

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