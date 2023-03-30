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Только половина истребителей F-35 в США готова к выполнению боевых задач, - Пентагон

Фото: половина истребителей F-35 в США готова к выполнению боевых задач (media.defense.gov)
Автор: Константин Широкун

Только половина истребителей F-35 являются пригодными к выполнению боевых задач из тех, которые стоят на вооружении армии США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Руководитель программы F-35 генерал-лейтенант ВВС Майкл Шмидт отметил, что в феврале среднемесячная доля пригодных для боевых задач истребителей составляла 53,1% при общем парке в более чем 540 самолетов.

Эти истребители могли бы выполнить только часть из задач, в том числе боевые и демонстрационные полеты, тренировки и испытания. Из них полностью к выполнению всех задач готовы менее 30% F-35.

Целевой показатель готовности F-35 составляет 65%. Шмидт назвал в разговоре с агентством текущее состояние готовности неудовлетворительным. По его словам, в следующие 12 месяцев военные должны поднять этот показатель на 10%.

Причины сокращения боевой готовности самолетов не разглашаются. По данным Bloomberg, в прошлом этот параметр снижался из-за нехватки запасных деталей для F-35.

Ранее мы писали, что Канада объявила о заключении контракта на покупку 88 современных истребителей F-35 с американской компанией Lockheed Martin.

Ранее сообщалось, что бюджетный комитет немецкого парламента одобрил закупку истребителей F-35 производства американского оборонного гиганта Lockheed Martin на 10 миллиардов евро.

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